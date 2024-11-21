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08:17, 21 ноября 2024Бывший СССР

Марочко рассказал об успехе российских военных в Купянске

Марочко: российские военные продолжают развивать успех в Купянске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные продолжили развивать успех в Купянске и его окрестностях, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в самом населенном пункте расширена зона контроля северо-восточнее железнодорожной станции Заосколье, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского.

Он добавил, что российские военные уничтожили три единицы бронетехники, спрятанной ВСУ на территории одного из предприятий. «Повреждены здания в промышленной зоне, в которых укрывались украинские боевики», — подчеркнул Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные ведут бои за Купянск в Харьковской области.

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