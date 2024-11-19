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11:18, 19 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о боях за Купянск

«Иди и смотри»: российские военные ведут бои за Купянск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ведут бои за Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

«Российские штурмовики ведут бои на восточной окраине Купянска», — рассказал источник канала.

Отмечается, что бойцам Вооруженных сил России удалось закрепиться на восточной окраине города. Кроме того, подчеркивается, что попытки украинских военных выбить Российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска подошли к Купянску и начали закрепляться в промзоне. Он подчеркнул, что у украинских бойцов «горит земля под ногами», особенно после совершения преступлений против жителей этого района.

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