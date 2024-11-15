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12:57, 15 ноября 2024Бывший СССР

Российские войска подошли к Купянску и начали закрепляться в промзоне

Советник Пушилина Гагин: ВС РФ подошли к Купянску и закрепляются в промзоне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подошли к Купянску и начали закрепляться в промзоне Харьковской области и начинают закрепляться в промзоне. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Наши боевые порядки вплотную подошли к Купянску и начинают закрепляться, в том числе и в промышленной зоне», — сказал он. Гагин отметил, что у украинских бойцов «горит земля под ногами», особенно после совершения преступлений против жителей этого района.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в Купянск и взяли под контроль первые кварталы города. Как уточнялось, населенный пункт находится под плотным огневым воздействием. Отмечалось, что взятие под контроль города позволит следить за дорогами к Харькову.

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