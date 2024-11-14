Полковник заявил о начале боев в пригороде Харькова

Полковник Матвийчук: российские военные начали бои в пригороде Харькова

Российские военные вошли в пригород Харькова, город Купянск, и уже захватили первые кварталы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Утром прошла информация, что две колонны боевой техники российской армии вошли в Купянск и захватили первые кварталы. Там идут бои, — сообщил Матвтийчук. — Это говорит о том, что продвижение идет, а Купянск, который является пригородом Харькова, находится под плотным огневым воздействием».

Обеспечение полного контроля над Купянском, как объяснил полковник, позволит установить контроль и над дорогами Харькова, который, в свою очередь, является одним из важнейших прифронтовых городов.

«Купянск — это контроль дорог в и из Харькова. Контроль над ним дает возможность осуществлять угрозу прифронтовому Харькову. Дальше, после Купянска, идет Чугуевка, но уже можно говорить о том, что наши войска начали боевые действия в пригороде Харькова», — заключил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал кадры с колонной российской техники, входящей с десантом в Купянск. Отмечается, что прорвавшиеся в населенный пункт машины смогли высадить десант, который закрепился в домах в районе улицы Сватовской.