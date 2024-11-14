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12:13, 14 ноября 2024Бывший СССР

Колонны российской техники с десантом вошли в Купянск

Колонны техники ВС России вошли с десантом в Купянск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Появились кадры колонны российской техники, входящей с десантом в город Купянск Харьковской области, публикует Telegram-канал «Русская весна».

«Сегодня после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово», — пишет канал.

Отмечается, что прорвавшиеся в населенный пункт машины смогли высадить десант, который закрепился в домах в районе улицы Сватовской.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль первый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске, из которого ВСУ следили и передавали информацию о продвижении военных РФ на указанном направлении.

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