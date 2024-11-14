Российские военные взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске

Shot: ВС России взяли под контроль первый опорный пункт ВСУ в Купянске

Российские военные взяли под контроль первый опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе», — говорится в публикации. Вооруженные силы (ВС) России контролируют опорный пункт, из которого ВСУ следили и передавали информацию о продвижении военных РФ на указанном направлении, отмечает Shot.

По данным Telegram-канала, такие действия оборвали на какое-то время связь со штабом украинского командования. Подчеркивается, что оставшиеся на этом участке бойцы ВСУ были без координации и приказов, в результате их уничтожили. Как уточняется, ВС РФ смогли закрепиться в Купянске.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в город. Сообщалось, что две колонны ВС России направились из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово. 14 ноября украинский аналитический проект DeepState также признал продвижение российских военных в городе.