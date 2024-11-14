На Украине признали продвижение ВС России в Купянске

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Ильинку и продвинулись в Купянске. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект DeepState.
«[Российские войска заняли] Ильинку, а также продвинулись в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и в Купянске», — говорится в публикации.
Согласно данным карт, бои в Купянске идут в районе реки Оскол.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По словам чиновника, уверенное положение армии России открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.