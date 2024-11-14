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09:31, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в Купянске

DeepState: ВС России взяли под контроль Ильинку и продвинулись в Купянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Ильинку и продвинулись в Купянске. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект DeepState.

«[Российские войска заняли] Ильинку, а также продвинулись в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и в Купянске», — говорится в публикации.

Согласно данным карт, бои в Купянске идут в районе реки Оскол.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что подразделения Вооруженных сил России расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области. По словам чиновника, уверенное положение армии России открывает возможности для наступления по нескольким направлениям, включая Купянск и Боровую.

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