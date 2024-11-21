Замглавы ВГА Лисняк: Киев забросит диверсантов в Купянск после его взятия ВС РФ

После взятия Купянска в Харьковской области бойцами Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации (РФ) Украина забросит в город отряд диверсантов. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что на горячую линию Управления внутренних дел ВГА Харьковской области обратилась мать одного из студентов Харьковского национального университета имени Каразина. По словам женщины, ее сын, ранее задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), был передан сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые вынудили его вступить в диверсионный отряд.

«Украинские спецслужбы, используя угрозы и психологические манипуляции, вынудили студента вступить в диверсионный отряд, который планируют "забросить" на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками», — отметил Лисняк. Он подчеркнул, что в случае отказа в отношении студента пообещали возбудить уголовное дело по подозрению в коллаборационизме.

Чиновник подчеркнул, что задачей данной группы является временное выведение из строя транспорта и объектов связи города, а также сбор информации о дислокации силовых органов на занятых российскими военными территориях.

Ранее Лисняк сообщил, что после ротации подразделений солдаты ВСУ занялись грабежами и мародерством на территории Купянска и соседних населенных пунктов. При этом он отметил, что поддержку в этом украинским военным оказывают местные власти.