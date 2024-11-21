Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 21 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о грабежах и мародерствах бойцов ВСУ в Купянске

Замглавы ВГА Лисняк: солдаты ВСУ занимаются грабежом и мародерством в Купянске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

После ротации подразделений солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются грабежом и мародерством в Купянске и соседних населенных пунктах при поддержке местных властей. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих поселениях вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений. Вновь прибывшие военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские военные продолжили развивать успех в Купянске. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, подразделениям Российской армии удалось выбить бойцов ВСУ из трех многоквартирных домов по улице Дунаевского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      44-летняя Ким Кардашьян похвасталась модным в 2000-х годах пирсингом

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше