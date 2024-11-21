В Харьковской области сообщили о грабежах и мародерствах бойцов ВСУ в Купянске

Замглавы ВГА Лисняк: солдаты ВСУ занимаются грабежом и мародерством в Купянске

После ротации подразделений солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются грабежом и мародерством в Купянске и соседних населенных пунктах при поддержке местных властей. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Управление внутренних дел ВГА Харьковской области владеет информацией о том, что в Купянске, поселке Ковшаровка и близлежащих поселениях вооруженными формированиями Украины проведена ротация подразделений. Вновь прибывшие военнослужащие активно занимаются мародерством и грабежами», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российские военные продолжили развивать успех в Купянске. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, подразделениям Российской армии удалось выбить бойцов ВСУ из трех многоквартирных домов по улице Дунаевского.