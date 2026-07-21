Мужчины и женщины назвали проигнорированные ими сигналы проблем со здоровьем

Пользователи форума Reddit рассказали о сигналах организма, указывавших на начавшиеся проблемы со здоровьем, которые они проигнорировали и теперь сожалеют об этом. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие люди пожалели о том, что оставили без внимания внезапные проблемы с мочеиспусканием, поскольку они оказались единственным симптомом тяжелых заболеваний.

Пенистая моча. Оказалось, что у меня нефротический синдром, вызванный аутоиммунным заболеванием, которое поразило мои почки. Закончилось все раком почки (левую удалили). Сейчас я на диализе, жду пересадку dandelion_yellow пользовательница Reddit

У меня появилась кровь в моче после восьмикилометровой пробежки. Я стал бегать на более короткие расстояния, но проблема не исчезла. В итоге выяснилось, что у меня карцинома мочевого пузыря. Болезнь зашла так далеко, что его пришлось удалить целиком NavyCaptainMD пользователь Reddit

Одна женщина призналась, что долгое время игнорировала необычный симптом, поскольку считала его проявлением аллергической реакции. Однако впоследствии она узнала, что у нее рак груди.

Воспалительный рак молочной железы. Первым симптомом было ощущение, что внутренняя часть груди сильно чешется, особенно перед сном. Я списала это на раздражение от стирального порошка GoldensRLove пользовательница Reddit

Еще один мужчина призвал своевременно решать проблемы со сном, потому что они негативно влияют на здоровье и могут приводить к проблемам с психикой и другим тяжелым осложнениям.

Я очень плохо сплю и все время чувствую усталость. Оказалось, что у меня серьезное апноэ во сне, и из-за отсутствия лечения оно в конечном итоге привело к ХОБЛ и легкой сердечной недостаточности. Когда я наконец взял под контроль апноэ, это буквально изменило мою жизнь: все проблемы с психическим здоровьем исчезли почти сразу cat6Wire пользователь Reddit

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.