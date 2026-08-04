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14:55, 4 августа 2026 (обновлено: 14:59, 4 августа 2026)Экономика

Юань подорожал до 12 рублей

Курс юаня достиг 12 рублей впервые с 23 марта
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская валюта во вторник, 4 августа, продолжила дешеветь к китайской на фоне падения мировых цен на нефть. Курс юаня поднимался до 12 рублей впервые с 23 марта, свидетельствуют данные торгов.

Накануне рубль слабел к юаню до 11,9, а курс доллара ЦБ впервые за долгое время превысил 80 рублей. Во вторник на Forex он поднялся выше 81 рубля.

Рубль слабеет из-за повышенного спроса на валюту, а также на фоне завершения выплат квартального налога на дополнительный доход нефтяников, что снижает предложение валюты, отмечает главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Исторически август считается не слишком удачным месяцем для рубля, подчеркивают аналитики.

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