Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 28 февраля 2025Россия

Беспилотник врезался в жилой дом в российском регионе

Shot: В Удомле беспилотник влетел в жилой дом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David McNew / Reuters

В городе Удомля Тверской области беспилотник врезался в жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля, около 22:30. По данным канала, под удар попала девятиэтажка на улице Автодорожная. Сообщается, что обломки дрона повредили одну из квартир. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее стало известно об уничтожении 53 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, 43 дрона сбили над территорией Брянской области, пять — над территорией Крыма, четыре — над Орловской областью, еще один — над Калужской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас». Трамп устроил разнос Зеленскому. Президент Украины досрочно покинул Белый дом

      Во Франции сделали один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне

      Дачникам дали еще три года на освоение земель

      В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

      Маск высказался о защитниках Зеленского

      В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

      Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

      В России запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

      Симоньян высказалась о перепалке Зеленского с Трампом

      В России изменились правила регистрации автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше