Беспилотник врезался в жилой дом в российском регионе

Shot: В Удомле беспилотник влетел в жилой дом

В городе Удомля Тверской области беспилотник врезался в жилой дом. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в пятницу, 28 февраля, около 22:30. По данным канала, под удар попала девятиэтажка на улице Автодорожная. Сообщается, что обломки дрона повредили одну из квартир. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее стало известно об уничтожении 53 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили в Минобороны, 43 дрона сбили над территорией Брянской области, пять — над территорией Крыма, четыре — над Орловской областью, еще один — над Калужской областью.