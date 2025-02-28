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22:11, 28 февраля 2025Россия

Над регионами России сбили более 50 беспилотников ВСУ

Минобороны: Над регионами России сбили 53 украинских БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом, а также над Калужской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

В период с 17:44 до 19:45 по московскому времени 43 беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, пять дронов — над территорией Крыма, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Калужской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ совершили массированную атаку на российский регион. По его словам, системы ПВО провели работу по обнаружению и уничтожению целей. Глава области также призвал жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

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