Стало известно о массированной атаке украинских БПЛА на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о массированной атаке украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают массированную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент ведут работу по обнаружению и уничтожению целей. Глава области также призвал жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

В ночь на пятницу, 28 февраля, ВСУ выпустили по России 22 беспилотника, которые уничтожили над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ. Восемь дронов уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре — над Брянской областью.