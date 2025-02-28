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19:11, 28 февраля 2025Россия

Стало известно о массированной атаке украинских БПЛА на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил о массированной атаке украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают массированную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал чиновник.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) на данный момент ведут работу по обнаружению и уничтожению целей. Глава области также призвал жителей соблюдать все необходимые меры безопасности.

В ночь на пятницу, 28 февраля, ВСУ выпустили по России 22 беспилотника, которые уничтожили над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ. Восемь дронов уничтожили над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре — над Брянской областью.

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