22 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за ночь

Минобороны: За ночь над пятью российскими регионами уничтожили 22 БПЛА

За прошедшую ночь над пятью российскими регионами уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.

Все устройства были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве уточнили, что восемь дронов засекли и ликвидировали над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре устройства — над территорией Брянской области.

Кроме того, один украинский дрон уничтожили над Смоленской областью и два беспилотника — над Краснодарским краем.

До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Крымом и Брянской областью.

Еще раньше два украинских дрона удалось ликвидировать над Крымом и Черным морем.