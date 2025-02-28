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07:16, 28 февраля 2025Россия

22 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами за ночь

Минобороны: За ночь над пятью российскими регионами уничтожили 22 БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За прошедшую ночь над пятью российскими регионами уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны.

Все устройства были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве уточнили, что восемь дронов засекли и ликвидировали над территорией Орловской области, семь БПЛА — над территорией Курской области, четыре устройства — над территорией Брянской области.

Кроме того, один украинский дрон уничтожили над Смоленской областью и два беспилотника — над Краснодарским краем.

До этого стало известно, что силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Крымом и Брянской областью.

Еще раньше два украинских дрона удалось ликвидировать над Крымом и Черным морем.

ЖЗЛ
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