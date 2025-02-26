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21:52, 26 февраля 2025Россия

Два украинских дрона сбили над Крымом и Черным морем

Минобороны: Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по одному беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские дроны были сбиты в 20:50 по московскому времени. Других подробностей в ведомстве не привели.

В ночь на 26 февраля силы ПВО уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала одной из самых массированных с начала года. Больше всего — 83 дрона — было перехвачено над территорией Краснодарского края. Еще 30 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.

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