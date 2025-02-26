ВСУ ударили по России 128 беспилотниками. Атака стала одной из самых массированных с начала года

Над регионами РФ за ночь силами ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 128 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Атака стала одной из самых массированных с начала года.

По данным российского министерства обороны, 83 дрона было перехвачено над территорией Краснодарского края, 30 — над территорией Республики Крым, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей. Кроме того, восемь дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря.

Других деталей этой атаки в Минобороны России не привели. Позднее поступила информация, что над территорией Краснодарского края сбили еще два украинских дрона.

Затем появились кадры последствий атаки ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края. Они, как утверждалось, сняты в Темрюкском районе Кубани в поселке Стрелка. На них видно, что вокруг частного дома разбросаны обломки, сильно посечен фасад постройки и выбиты окна.

В Туапсе отменили обязательное посещение детсадов и школ после атаки ВСУ

В среду, 26 февраля, в Туапсе отменили обязательное посещение детских садов и школ после атаки ВСУ, сообщал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей», — уточнил чиновник, подчеркнув, что все образовательные учреждения работают в штатном режиме.

До этого в сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края. На них видны световые вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, похожими на взрывы или на стрельбу.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Краснодарского края рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

В результате ночной атаки ВСУ на Краснодарский край в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили», — сказано в публикации.

Кроме того, по словам главы региона, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Кондратьев заявил, что поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Предыдущей ночью ВСУ выпустили по трем регионам России 19 дронов

В ночь на 25 февраля Вооруженные силы Украины выпустили по трем регионам России 19 беспилотников. Как заявляли в Минобороны, больше всего беспилотников — 16 — средствам ПВО удалось сбить над Брянской областью. Еще два дрона перехватили над Курской областью, один — над Калужской.

Вечером 24 февраля Минобороны также сообщало об уничтожении 12 летательных аппаратов над Крымом, Черным морем и Орловской и Брянской областями. Ночью сообщалось о перехвате еще двух дронов над Черным морем.