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07:22, 26 февраля 2025Россия

Украина за ночь пыталась ударить по России с помощью 128 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО перехватили 128 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuetrs

В ночь на среду, 26 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 128 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над четырьмя регионами России и над Черным и Азовским морями. Больше всего дронов — 83 — перехватили над Краснодарским краем.

Еще 30 беспилотников сбили над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, по одному — над Брянской и Курской областями. Других подробностей о случившемся в ведомстве не привели.

В ночь на 25 февраля ВСУ выпустили по трем регионам России 19 беспилотников. Под удар попали Брянская, где сбили больше всего беспилотников, Курская и Воронежская области.

ЖЗЛ
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