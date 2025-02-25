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07:17, 25 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 дронов над Брянской, Курской и Калужской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 25 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем регионам России 19 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего беспилотников — 16 — средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить над Брянской областью. Еще два дрона перехватили над Курской областью, один — над Калужской.

Вечером в понедельник, 24 февраля, Минобороны сообщало об уничтожении 12 летательных аппаратов над Крымом, Черным морем, а также над Орловской и Брянской областями. Ночью сообщалось о перехвате еще двух дронов над Черным морем.

В ночь на 24 февраля ВСУ пытались ударить по четырем регионам России. 16 беспилотников тогда сбили над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской областью, один — над Крымом.

ЖЗЛ
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