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22:06, 24 февраля 2025Россия

Над Черным морем сбили два украинских беспилотника

МО РФ: силы ПВО сбили два БПЛА над Черным морем и один над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря, об этом сообщили в Минобороны России.

Отражение атаки происходило в период с 20:00 до 20:30 по московскому времени. Еще один БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.

В этот же день, 24 февраля, в период с 17:25 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. По пять дронов было уничтожено над Крымом и Черным морем, еще по одному беспилотнику над Орловской и Брянской областями.

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