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20:26, 24 февраля 2025Россия

Системы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны заявило об уничтожении 12 украинских БПЛА над российскими регионами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 17:25 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По пять дронов было уничтожено над Крымом и Черным морем, еще по одному беспилотнику над Орловской и Брянской областями, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями.

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