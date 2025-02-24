Системы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны заявило об уничтожении 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 17:25 до 19:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По пять дронов было уничтожено над Крымом и Черным морем, еще по одному беспилотнику над Орловской и Брянской областями, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство отчиталось об уничтожении с 14:00 до 15:30 по московскому времени шести беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами. Четыре летательных аппарата сбили над Курской областью, еще по одному — над Орловской и Белгородской областями.