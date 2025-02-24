Сразу в трех российских регионах заметили украинские БПЛА

Минобороны РФ: Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбили шесть БПЛА

Сразу в трех российских регионах заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали в период с 14:00 до 15:30 по московскому времени.

Всего было уничтожено шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), четыре из которых — над Курской областью, еще по одному над Орловской и Белгородской областями.

В ночь на 24 февраля Вооруженные силы Украины пытались ударить по четырем регионам России. Больше всего дронов — 16 — сбили над Орловской областью. Еще три беспилотника удалось перехватить над Брянской областью, два — над Рязанской областью и один — над Крымом.