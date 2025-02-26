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04:22, 26 февраля 2025Россия

Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на российский регион

Губернатор Кондратьев: частный дом в Туапсе загорелся после атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. О последствиях атаки рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, также повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки дрона упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.

Ранее в феврале Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Тогда беспилотники повредили более 50 домов в Славянском и Северском районах региона.

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