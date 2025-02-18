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09:08, 18 февраля 2025Россия

Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ. Беспилотники повредили более 50 домов

В Краснодарском крае поврежден 51 дом после ночной атаки дронов ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Славянском и Северском районах Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поврежден 51 дом. Атака произошла накануне вечером и поздней ночью.

Комиссия осмотрела дома по 4 из 5 адресов в Славянском районе. Сильнее всего пострадал пятый участок, его посетят 18 февраля. В поселке Ильском Северского района комиссия осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. В домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов», — сообщили в региональном оперштабе.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

СК расследует дело об атаках БПЛА на Кубань

17 февраля Следственный комитет (СК) России сообщил, что ведомство расследует обстоятельства ударов украинского БПЛА по Славянску-на-Кубани.

«В Славянске-на-Кубани в результате атаки украинского беспилотника ранена четырехлетняя девочка, кроме того, в поселке Ильском пострадала женщина», — сообщили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что СК установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате атак БПЛА пострадали женщина и ребенок

16 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при попытке беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске-на-Кубани пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в районную больницу.

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Позднее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что жизни девочки ничего не угрожает.

Кроме того, 17 февраля при массированной атаке в поселке Ильском пострадала женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

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