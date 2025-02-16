Четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА на российский город

В Славянске-на-Кубани четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА

В В Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала четырехлетняя девочка. Об этом 16 февраля в Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в настоящий момент ребенок находится в районной больнице, медики оказывают необходимую помощь. «Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар», — добавил он.

Ранее несколько взрывов произошли в пригороде Ростова-на-Дону. Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщили жители города Батайска.