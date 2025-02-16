Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:47, 16 февраля 2025Россия

Четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА на российский город

В Славянске-на-Кубани четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В В Славянске-на-Кубани при попытке беспилотной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала четырехлетняя девочка. Об этом 16 февраля в Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, в настоящий момент ребенок находится в районной больнице, медики оказывают необходимую помощь. «Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар», — добавил он.

Ранее несколько взрывов произошли в пригороде Ростова-на-Дону. Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщили жители города Батайска.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

      Калкин обошел Борисова и выиграл премию BAFTA

      Четырехлетняя девочка пострадала при попытке атаки БПЛА на российский город

      Военный эксперт рассказал о бесчеловечном поступке ВСУ

      Чемпион «Дакара» согласился на ампутацию ноги после аварии

      Президент ОАЭ пожелал процветания России

      Российские военные прорвались в тыл ВСУ в Донецкой области

      Украина назвала США «красные линии» в переговорах с Россией

      Госсекретарь США рассказал о разговоре с Лавровым

      В российском городе в аварии с двумя автобусами пострадало восемь человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше