В российском регионе произошли взрывы

Shot: В пригороде Ростова-на-Дону произошли взрывы, сработала система ПВО

Несколько взрывов произошли в пригороде Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, сработала система ПВО. Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщили жители города Батайска. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.