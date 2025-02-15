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01:49, 15 февраля 2025Россия

В российском регионе произошли взрывы

Shot: В пригороде Ростова-на-Дону произошли взрывы, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Краснодаре

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Несколько взрывов произошли в пригороде Ростова-на-Дону. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, сработала система ПВО. Местные жители рассказали, что было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщили жители города Батайска. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку.

Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе.

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