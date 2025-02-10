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02:23, 10 февраля 2025Россия

Жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников ВСУ и работе ПВО

Mash: БПЛА ВСУ атакуют Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Жители Славянска-на-Кубани рассказали об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Как рассказали местные, они насчитали не менее десяти взрывов в небе. Многие проснулись из-за последних четырех», — говорится в публикации.

Очевидцы отметили, что перед этим слышали звуки, похожие на пролет БПЛА. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В одном из домов выбило стекла. Власти Краснодарского края предупреждали об опасности беспилотников в регионе.

Ранее средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом рассказал губеренатор Александр Богомаз.

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