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01:02, 10 февраля 2025Россия

Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА над приграничным регионом

Богомаз: силы ПВО России уничтожили три БПЛА над территорией Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Ранее в Брянской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелся производственный объект. Также в Фокинском районе Брянска произошло несколько взрывов.

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