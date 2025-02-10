Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА над приграничным регионом

Богомаз: силы ПВО России уничтожили три БПЛА над территорией Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Ранее в Брянской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелся производственный объект. Также в Фокинском районе Брянска произошло несколько взрывов.