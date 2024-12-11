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01:38, 11 декабря 2024Россия

Серия взрывов произошла в российском городе

Shot: серия взрывов произошла в Брянске, работает ПВО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Серия взрывов произошла в Брянске, в российском городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в 0:45 по мск в Фокинском районе города произошло от шести до 10 взрывов. Предварительно, ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером 10 декабря силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), в небе над Брянской областью. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не было зафиксировано.

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