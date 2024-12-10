Беспилотник уничтожили в небе над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ самолетного типа в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), в небе над Брянской областью. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также не было зафиксировано.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что машина группы экспертов МАГАТЭ подверглась удару беспилотником по дороге до Запорожской атомной электростанции. Пострадавших нет.