Гросси заявил об атаке беспилотником по группе экспертов МАГАТЭ под ЗАЭС

Гросси заявил об атаке беспилотником по машине группы экспертов МАГАТЭ под ЗАЭС

Машина группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подверглась удару беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по дороге до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) во вторник, 10 декабря. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Один из автомобилей команды МАГАТЭ подвергся атаке с использованием беспилотника на территории Украины. К счастью, обошлось без жертв, наши сотрудники находятся в безопасности», — рассказал он.

При этом Гросси подчеркнул, что никаких угроз сотрудникам сейчас нет, также была успешно проведена ротация сотрудников группы.

Ранее Гросси заявил, что обеспокоен обстановкой близ Запорожской атомной электростанции из-за боевых действий. По его словам, вероятность попадания ракеты в ЗАЭС остается.