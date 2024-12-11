В Брянской области после атаки беспилотников начался пожар

Губернатор Богомаз: после атаки БПЛА загорелся производственный объект

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области загорелся производственный объект. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в 0:45 по мск в Фокинском районе Брянска произошло от шести до 10 взрывов. Отмечалось, что ПВО сбила несколько беспилотников, однако официального подтверждения на тот момент не было.

Позднее Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 беспилотников. В результате инцидента пострадавших нет.