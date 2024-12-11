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02:25, 11 декабря 2024Россия

Губернатор назвал число сбитых в Брянской области БПЛА

Губернатор Богомаз: ПВО сбила 10 БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Число пораженных дронов назвал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в 0:45 по мск в Фокинском районе Брянска произошло от шести до 10 взрывов. Отмечалось, что ПВО сбила несколько беспилотников, однако официального подтверждения на тот момент не было.

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