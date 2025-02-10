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09:41, 10 февраля 2025Россия

ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

Обломки дрона ВСУ повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 10 февраля попытались атаковать Краснодарский край, выпустив беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Обломки одного из дронов упали на жилую многоэтажку. Подробности происшествия раскрыли власти региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный». Дрон сбили в небе над городом, однако его обломки упали на техническую надстройку, расположенную на крыше 19-этажного здания. Момент его взрыва над домом попал на видео. На кадрах видно, что аппарат взрывается над многоэтажкой. Также очевидцы события сняли части беспилотника, упавшие на дорогу возле ЖК.

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

По словам Кондратьева, в результате инцидента никто не пострадал. Он также уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, территория падения обломков БПЛА оцеплена. Кроме того, в настоящее время проводится обход всех квартир жилой многоэтажки на предмет выявления возможных повреждений.

Обломки БПЛА повредили частный дом, где находилась беременная женщина

Как уточнил мэр Краснодара, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник около двух часов ночи. Его обломки упали на дом в районе Сенного рынка, однако возгорания после ЧП не последовало. «Жертв нет. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали», — отметил он.

Также в ночь на 10 февраля ВСУ попытались атаковать Славянск-на-Кубани, расположенный в 68 километрах к северо-западу от Краснодара. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов в воздухе. Особенно сильными были четыре последних, они разбудили многих горожан. Очевидцы подчеркнули, что перед этим слышали звуки, похожие на пролет беспилотников. Предварительно, сработала система ПВО. В одном из домов выбило стекла.

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Кроме того, глава региона сообщил об уничтожении еще одного беспилотника в районе поселка Афипский Северского района Краснодарского края. В результате ЧП никто не пострадал, однако обломки повредили частный дом — загорелась газовая труба, повреждения получил и фасад здания.

Во время падения обломков БПЛА внутри жилого дома находилась 32-летняя женщина. Уточняется, что россиянка находится на последних сроках беременности и должна была родить в ближайшее время. Ее доставили в больницу, врачи будут наблюдать за ее состоянием.

Губернатор распорядился решить вопрос о восстановлении поврежденного имущества.

Целью атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод

Согласно данным Mash, целью атаки является Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) — крупное промышленное предприятие, которое находится вблизи одноименного поселка. По предварительным данным, системы ПВО сбили минимум пять украинских беспилотников, пытавшихся атаковать завод. Официального подтверждения данной информации не поступало.

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ВСУ атаковали регион многоцелевыми дронами

По информации Mash, ВСУ атаковали регион, предположительно, дальнобойными многоцелевыми дронами PD-2. По всем беспилотникам отработала российская система ПВО.

PD-2 может преодолеть расстояние до 1000 километров, его длина составляет 2,85 метра, размах крыльев достигает пяти метров. Дрон способен развивать скорость до 140 километров в час и нести до 19 килограммов взрывчатки.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявлял, что дроны PD-2 начинены электроникой, благодаря которой способны обходить средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы. При этом приспособиться к их поражению возможно.

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