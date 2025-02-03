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06:51, 3 февраля 2025Россия

В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

Mash: В Волгограде прозвучали около 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Волгограде ночью произошло порядка 50 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным Telegram-канала Mash, в городе также слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Отмечается, что украинские дроны пролетают низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов. В Красноармейском и Советском районах Волгограда нет электричества. Кроме того, в поселок Кирова отправили бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в городе сработала система ПВО возле одного из местных заводов. Также о взрывах сообщали жители поселка городского типа Светлый Яр.

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на работу. Это сделано в целях обеспечения безопасности полетов самолетов в российском регионе.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 21:42 по московскому времени ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумра)

Росавиация

Также представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

В ночь с 28 на 29 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани и Санкт-Петербурга. Позднее полеты приостановил аэропорт Мурманска.

ВСУ пытаются атаковать российские регионы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что при попытке Вооруженных сил Украины атаковать объекты в регионе, в том числе ТЭК, произошло возгорание. Губернатор добавил, что пострадавших нет.

Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание

Игорь БабушкинГубернатор Астраханской области

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки ВСУ. По его словам, в небе над российским регионом сбили украинский беспилотник. Он добавил, что по юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

В конце января мирный житель получил ранение в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. У пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы, он был госпитализирован.

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Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой.

Кроме того, 1 февраля стало известно об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России. Замглавы комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что российские военные нанесут стратегическое поражение украинской стороне в ответ на военные преступления ВСУ.

Это [военные преступления, совершаемые ВСУ] говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях

Владимир ДжабаровЗамглавы комитета Совета Федерации

Согласно данным Министерства обороны, ракеты по школе-интернату запускались из американской реактивной системы залпового огня HIMARS из окрестной Малой Рыбицы.

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