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22:37, 31 января 2025Россия

В российском селе при атаке украинского дрона пострадал мужчина

Гладков: в селе Новая Деревня в результате атаки дрона ВСУ ранен мирный житель
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мирный житель получил ранение в селе Новая Деревня Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что село насленный пункт подвергся атаке дрона ВСУ. «Ранен мирный житель. Бригада скорой медицинской помощи доставила мужчину в городскую больницу №2 города Белгорода», — подчеркнул он.

У пострадавшего диагностировали баротравму и осколочное ранение головы, он был госпитализирован.

Ранее Гладков сообщил, что взрослый и 11-летний ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Несовершеннолетнего госпитализировали с баротравмой. После оказания необходимой помощи он будет проходить лечение амбулаторно.

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