Во время атак на российский регион пострадали взрослый и ребенок

Гладков: Взрослый и ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область

Один взрослый и ребенок пострадали во время атак на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село Ясные Зори атаковал дрон, в результате нападения пострадал мужчина. Его доставили в Октябрьскую РБ, медики диагностировали у него баротравму и множественные осколочные ранения, пояснил глава области.

«Также за медицинской помощью обратились родители с 11-летним ребенком, который получил баротравму во время отражения средствами ПВО атаки над Белгородским районом. После осмотра и оказания необходимой помощи мальчик будет проходить лечение амбулаторно», — добавил Гладков.

В этот же день стало известно, что над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате оборонительных действий удалось уничтожить пять украинских беспилотных летательных аппаратов.