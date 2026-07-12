Два жителя ДНР погибли из-за атак БПЛА ВСУ

Пушилин: 2 жителя ДНР погибли из-за атак БПЛА ВСУ

Два жителя Донецкой Народной Республики погибли из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще три человека пострадали. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В частности, в районе населенного пункта Докучаевск на трассе Донецк — Мариуполь БПЛА атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб. Кроме того, вблизи поселка Золотая Нива в результате удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина 1980 года рождения, находившийся рядом мужчина получил ранения.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Пушилин.

Глава республики добавил, что в Донецке и на автодороге Харцызск — Торез пострадали женщина и мужчина соответственно.

Ранее БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус «Стаханов — Москва». Предварительно, пострадали две пассажирки.