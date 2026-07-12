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22:05, 12 июля 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали следовавший в Москву автобус

Пасечник: БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус «Стаханов — Москва». Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Информация о раненых уточняется», — написал Пасечник.

Глава республики уточнил, что ВСУ попытались повторно атаковать автобус после прибытия на место сотрудников экстренных служб.

Ранее ВСУ вновь ударили по автобусу в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел на автодороге в Старобешевском муниципальном округе. Транспорт следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. В результате удара пострадали девять человек.

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