ВСУ вновь ударили по автобусу в российском регионе

Пушилин: Девять человек получили ранения из-за удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на автобус с мирными жителями в Донецкой Народной Республике (ДНР), которые в этот момент находились внутри. Подробности раскрыл глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Как уточняется, инцидент произошел на автодороге в Старобешевском муниципальном округе. Транспорт следовал по маршруту Новый Свет — Донецк. В результате удара пострадали девять человек.

Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 годов рождения, мужчина 2000 года рождения, отметил Пушилин. Кроме того, ранения получили женщины 1989 и 1968 годов рождения, а также четверо мужчин.

11 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска атаковали гражданские автобусы. «К счастью, пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было», — уточнил глава региона. Оперативные службы начали оценку нанесенного ущерба.