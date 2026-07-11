Запорожский губернатор сообщил об атаке ВСУ на гражданские автобусы

Балицкий: ВСУ повредили гражданские автобусы в Запорожской области

Гражданские автобусы были повреждены в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«К счастью, пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было», — написал он в соцсети, уточнив, что сейчас оперативные службы ведут оценку нанесенного ущерба.

Целью «воюющих с гражданским населением и объектами инфраструктуры», по словам губернатора, стали простые пассажирские автобусы, используемые в гражданских целях.

Накануне вечером Балицкий предупредил местных жителей, что над регионом зафиксирована высокая активность украинских беспилотников, в связи с чем он призвал сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу ПВО.