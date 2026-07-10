В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА

Губернатор Балицкий: Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей, что над регионом зафиксирована высокая активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил об этом в своем канале в Max.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал глава региона.

Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России дронами предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области.

9 июля в Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак украинских беспилотников.