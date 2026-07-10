В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей, что над регионом зафиксирована высокая активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил об этом в своем канале в Max.
«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал глава региона.
Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России дронами предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области.
9 июля в Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак украинских беспилотников.