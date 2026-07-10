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23:39, 10 июля 2026Россия

В Запорожской области предупредили о высокой активности БПЛА

Губернатор Балицкий: Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность ВСУ
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей, что над регионом зафиксирована высокая активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил об этом в своем канале в Max.

«Над Запорожской областью фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал глава региона.

Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России дронами предотвратили попытку ВСУ контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области.

9 июля в Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак украинских беспилотников.

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