ВС РФ с помощью дронов предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы России дронами предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области. Об этом сообщили в РИА Новости.

В публикации отмечается, что расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками.

Российские войска за последние сутки нанесли серию ударов по целям на Украине, которые, как сообщается, используются ВСУ.