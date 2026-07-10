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14:42, 10 июля 2026Бывший СССР

ВС России предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области

ВС РФ с помощью дронов предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России дронами предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать с помощью робототехнических комплексов в Запорожской области. Об этом сообщили в РИА Новости.

В публикации отмечается, что расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками.

Российские войска за последние сутки нанесли серию ударов по целям на Украине, которые, как сообщается, используются ВСУ.

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