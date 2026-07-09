Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:22, 9 июля 2026Бывший СССР

В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за дронов ВСУ

Балицкий: В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера после атак БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что массированные атаки дронами происходили с начала июня и по 1 июля. «Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь», — уточнил губернатор, назвав текущую ситуацию угрозой социально-экономической стабильности региона.

Режим ЧС начал действовать с 00:00 9 июля и продлится до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Якутии объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Ухудшению обстановки с природными возгораниями способствует установившаяся в регионе жара. При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    В МИД заявили об охоте в Прибалтике на сторонников отношений с Россией
    Сожжение немецкого танка Leopard попало на видео
    Рубио обсудил конфликт на Украине с дипломатом из Ватикана
    Мамаев назвал явного фаворита четвертьфиналов чемпионата мира-2026
    Китай выступил с призывом к сторонам конфликта на Украине
    Появились подробности расправы над родственниками российского экс-полицейского
    Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента выступила с жестким призывом насчет Украины
    Врач ввел 15 пациентам смертельные дозы лекарств
    Россиянам назвали тревожный признак алкогольной зависимости
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok