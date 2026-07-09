В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за дронов ВСУ

Балицкий: В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера после атак БПЛА ВСУ

В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с многочисленными пожарами на полях урожая, которые случились после атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он рассказал, что массированные атаки дронами происходили с начала июня и по 1 июля. «Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь», — уточнил губернатор, назвав текущую ситуацию угрозой социально-экономической стабильности региона.

Режим ЧС начал действовать с 00:00 9 июля и продлится до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Якутии объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Ухудшению обстановки с природными возгораниями способствует установившаяся в регионе жара. При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний.