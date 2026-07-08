Режим ЧС объявили в российском регионе

В Якутии вводят режим ЧС из-за лесных пожаров

С пятницы, 10 июля, в Якутии объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает правительство российского региона.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки с природными возгораниями способствует установившаяся в регионе жара. В центральной части Якутии столбики термометров показывают плюс 35-36 градусов Цельсия, подчеркнул чиновник.

«При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний и распространения действующих пожаров», — предупредил Николаев.

По состоянию на 8 июля в регионе уже ликвидировали шесть лесных пожаров, которые вместе охватили 1828 гектаров. Однако в Якутии продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью более 26 тысяч гектаров.

Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Аномальная жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию с природными пожарами, пояснил глава региона Виктор Томенко.