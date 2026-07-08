Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:20, 8 июля 2026Экономика

Режим ЧС объявили в российском регионе

В Якутии вводят режим ЧС из-за лесных пожаров
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

С пятницы, 10 июля, в Якутии объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает правительство российского региона.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что ухудшению обстановки с природными возгораниями способствует установившаяся в регионе жара. В центральной части Якутии столбики термометров показывают плюс 35-36 градусов Цельсия, подчеркнул чиновник.

«При этом ожидаемое похолодание может сопровождаться усилением ветра и грозами, что создает дополнительные риски возникновения новых возгораний и распространения действующих пожаров», — предупредил Николаев.

По состоянию на 8 июля в регионе уже ликвидировали шесть лесных пожаров, которые вместе охватили 1828 гектаров. Однако в Якутии продолжают бушевать 57 лесных пожаров общей площадью более 26 тысяч гектаров.

Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. Аномальная жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию с природными пожарами, пояснил глава региона Виктор Томенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин требует быстрее урегулировать ситуацию с топливом. Президенту рассказали о бензине по 197 рублей за литр в одном из регионов

    Раскрыт мотив расправы над пятилетней девочкой из Ачинска

    Минобороны России выпустило заявление после налета больше сотни дронов ВСУ

    МИД Казахстана ответил на слухи о запуске украинских БПЛА для ударов по России

    Названы последствия недосыпа по полтора часа в день

    Татьяна Буланова заявила о готовности стать бабушкой

    Звезда «Знахаря» устроил дебош в поезде

    Режим ЧС объявили в российском регионе

    61-летняя Алена Апина восхитила фанатов фотосессией в прозрачном наряде

    Раскрыты изменившиеся приоритеты россиян на шопинге в Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok