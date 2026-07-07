Режим повышенной готовности ввели в российском регионе

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. В российском регионе резко выросла угроза возгораний, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем канале на платформе «Макс».

Решение связано с погодными условиями, пояснил алтайский глава. Аномальная жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию с природными пожарами.

На случай возникновения возгораний на Алтае создали дополнительные запасы воды. Томенко напомнил жителям, что во время действия режима повышенной готовности запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесах.

Ранее жителей 15 регионов России предупредили о высокой опасности пожаров в ближайшие дни. Риск возгораний есть в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми и ряде других областей. Аналогичная ситуация будет в Херсонской, Запорожской, Иркутской и Томской областях, а также в Донецкой Народной Республике, в Якутии, в Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и в Чукотском автономном округе.