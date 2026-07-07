СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 7 июля 2026Экономика

Режим повышенной готовности ввели в российском регионе

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи. В российском регионе резко выросла угроза возгораний, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем канале на платформе «Макс».

Решение связано с погодными условиями, пояснил алтайский глава. Аномальная жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию с природными пожарами.

На случай возникновения возгораний на Алтае создали дополнительные запасы воды. Томенко напомнил жителям, что во время действия режима повышенной готовности запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесах.

Ранее жителей 15 регионов России предупредили о высокой опасности пожаров в ближайшие дни. Риск возгораний есть в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми и ряде других областей. Аналогичная ситуация будет в Херсонской, Запорожской, Иркутской и Томской областях, а также в Донецкой Народной Республике, в Якутии, в Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и в Чукотском автономном округе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Что это означает и при чем здесь новые территории России

    Русская мошенница Анна Делви в купальнике поздравила американцев с Днем независимости США

    Принц Гарри проиграл суд и может лишиться пяти миллиардов рублей

    Пассажирку самолета лишили отпуска из-за одного дефекта в паспорте

    В России предостерегли Международную федерацию хоккея после снятия санкций со спортсменов

    Врач перечислила самые эффективные меры профилактики геморроя

    Центробанк резко повысил курс рубля

    В Кремле дали Европе четыре совета

    Олимпийская чемпионка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

    Москвичам назвали лучшее время для наблюдения радуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok