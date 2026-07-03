Россиян предупредили об опасности в ближайшие дни

Синоптик Макарова: В 15 регионах России ожидается высокая опасность пожаров

В 15 регионах России в ближайшие дни ожидается высокая опасность пожаров. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

«3-5 июля высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Мурманской области, на юго-востоке Архангельской области, в Коми», — сообщила синоптик.

Аналогичная ситуация будет в Херсонской, Запорожской, Иркутской и Томской областях, а также в Донецкой Народной Республике, в Якутии, в Приморском, Камчатском, Алтайском, Хабаровском и Красноярском краях и в Чукотском автономном округе, добавила метеоролог.

Речь идет лишь об оценке состояния атмосферы, а не о мониторинге возникших пожаров, уточнила Макарова. Индекс определяют по сумме максимальных температур. Он может снизиться, если выпадут осадки, пояснила специалистка.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком изменении погоды к предстоящим выходным, 4 и 5 июля. По прогнозам синоптиков, в столице похолодает и пройдут дожди с грозами.