Друг обвиняемого в избиении ученого Зезина раскрыл подробности случившегося

Друг обвиняемого в избиении Зезина: Детей оскорбляли и не выпускали из машины

Друг Александра Реверука, обвиняемого в избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, раскрыл подробности случившегося. Об этом пишет РИА Новости.

Во время заседания мужчина рассказал, что детей Реверука, находившихся на поле, силой посадили в автомобиль, называли «фашистами, террористами и предателями Родины» и не выпускали до тех пор, пока отец не приехал на место.

«Какое имели право хватать детей и закидывать их в машину, называть их фашистами, террористами, предателями Родины? Детей не выпускали из машины до тех пор, пока Александр Реверук не приехал к своим детям. Любой отец и мать поступили бы так же», — заявил он.

Ранее Реверука арестовали до 26 сентября.

13 июля Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портили посевы, и застряли. Ученый, по его словам, связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.