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23:05, 12 июля 2026Мир

Решение Зеленского после смерти Грэма удивило Запад

Западный аналитик Кошкович указал на совпадение увольнения Свириденко и смерти Грэма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Metin Aktas / Reuters

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после поездки на Украину озадачивают своим совпадением. К такому мнению пришел в соцсети X аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы», — отметил он.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него.

В свою очередь, президент Штатов Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он назвал сенатора одним из величайших людей и американским патриотом.

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