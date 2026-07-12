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23:43, 12 июля 2026Мир

Опубликованы кадры госпитализации сенатора Грэма

Портал TMZ показал кадры, на которых Грэма вывозят из дома на каталке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: TMZ

Портал TMZ показал видеозапись, на которой запечатлен момент, когда сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) вывозят из его дома на каталке в сопровождении нескольких сотрудников экстренных служб.

Лицо самого Грэма на записи не различимо. При этом у одного из сотрудников службы спасения заметен мешок Амбу — ручное устройство, используемое для искусственной вентиляции легких.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной его кончины стала непродолжительная и внезапная болезнь. Семья республиканца попросила всех помолиться за него. Еще одной ее просьбой было проявление уважения к частной жизни в этот непростой период.

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